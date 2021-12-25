РИАМО - 25 дек. К полудню 26 декабря столичные коммунальщики проведут механизированную уборку снега с проезжей части и тротуаров еще 3 раза, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Такая работа уже была проведена в мегаполисе в 11:00 и 17:00 в субботу. Цикл повторят в 23:00, 05:00 и 11:00.

Рабочие очищают от снега улицы, дворы, парковки и межквартальные проезды. Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам пассажирского транспорта, станциям подземки и МЦК, объектам социальной сферы.

Водителям порекомендовали быть внимательными на дорогах и попросили их с пониманием отнестись к работе коммунальщиков.