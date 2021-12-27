РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. В понедельник в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» в Люберцах начнется рейд «Ребенок – пассажир, пешеход», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Госавтоинспекторы будут проверять водителей на соблюдение требований перевозки несовершеннолетних пассажиров и правил перехода проезжей части.

Родителей просят не оставлять детей без присмотра на улице и не разрешать им кататься с горок вблизи дороги. Юным пешеходам порекомендовали носить светоотражающие элементы на одежде.

Также при переходе проезжей части необходимо снимать наушники и капюшон, не разговаривать по телефону.

Рейды будут проходить до 9 января 2022 года.