РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Жителей Подольска в воскресенье приглашают на новогодний костюмированный трейл-забег в лесопарке «Елочки», сообщается в группе «Фитнес клуб «Flight Fit» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие будет проходить в лесопарке «Елочки» (на пересечении улиц Бородинская и Сосновая) с 10:00 до 14:00. Принять участие смогут все желающие.

Забег будет проходить в лесу на дистанциях 5, 10 и 20 км. Для участия необходимо прийти с отличным настроением и в костюме. Спортсменов будут ждать приятные призы и вкусные подарки.

В ходе мероприятия также проведут конкурс на лучший новогодний костюм.