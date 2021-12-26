РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Жители и гости городского округа Люберцы в воскресенье смогут посетить силовое шоу и выиграть призы в рамках праздничной программы «Мы за ЗОЖ!», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовали Федерация силового экстрима России и «РосМолСпорт Московской области».

Спортивно-развлекательная программа начнется в 18:00 в фитнес-клубе RE:fit в доме №13 по улице Инициативной. Также гости праздника смогут выиграть абонементы на бесплатное посещение тренажерного зала.

Ведущий мероприятия – председатель «РосМолСпорт Московской области», рекордсмен России и мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.

Вход на шоу свободный.