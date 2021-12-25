РИАМО - 25 дек. Новогодняя почта в московском транспорте будет работать до 9 января. Оставить письмо можно на стойках «Живое общение» в метро, на Северном речном вокзале, 4 автовокзалах и 2 автостанциях. Также праздничные отправления принимают на «Почте России», сообщает «МИР 24».

Акция проходит в столице в пятый раз. Через почту можно отправить поздравление с Новым годом и Рождеством. При этом важно указать точный индекс и адрес получателя послания.

Кроме того, в мегаполисе установлен специальный ящик для писем Деду Морозу в Великий Устюг.

Также площадки для отправки писем главному зимнему волшебнику работают в столице на фестивале «Путешествие в Рождество», в зоопарке, музее космонавтики и других точках притяжения. Еще отправить письмо Деду Морозу можно в 39 парках мегаполиса, там почтовые ящики будут работать до 21 января.

На фестивале «Путешествие в Рождество» проводятся различные праздничные мероприятия для детей и взрослых. В сказочных шале на 20 площадках можно отправить письмо Деду Морозу. «Путешествие в Рождество» продлится по 9 января включительно.

В 2020 году у главного зимнего волшебника также появилась электронная почта. Написать письмо онлайн можно по ссылке.