РИАМО - 25 дек. Вечером в субботу в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали свыше 100 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 24 рейса задержали и 2 отменили. В Домодедове задержаны 44 рейса, отменен 1. В Шереметьеве 23 рейса задерживаются, еще 10 отменили.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задерживаются 2 рейса, отмен нет.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.

В субботу на территории Московского региона идет интенсивный снегопад. Также отмечается гололедица и порывистый ветер.