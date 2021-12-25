РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В Подольске подвели итоги II фестиваля-конкурса ледовых скульптур «Сказки планеты Земля», Гран-при фестиваля завоевал Александр Скареднов из Тюмени за композицию «Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро. Об этом сообщил ведущий на открытии фестиваля.

В субботу в сквере Поколений открылся II фестиваль ледяных скульптур «Сказки планеты Земля» и состоялось торжественное зажжение главной городской новогодней елки, награждение детей, которые принимали участие в конкурсе «Новогодняя игрушка». Работы ребят украсили елки округа.

Приз зрительских симпатий получил Максим Беспалов из Екатеринбурга за работу «Серебряное копытце» по сказке Павла Бажова, он набрал больше всех голосов по итогам онлайн-голосования. Награду «Кубок скульпторов» получил Евгений Гомонов из Ростова-на-Дону за композицию «Ворон Кутх» по сказкам народов Севера.

Кубок главы городского округа Подольск Николая Пестова вручили Николаю Жданову из Сергиево-Посадского округа за работу «Сказка о Царе Салтане» по мотивам сказки Александра Пушкина.

Первое место на конкурсе завоевали Сергей Кныш из Пензы за «Василису Прекрасную» Александра Афанасьева и Андрей Молоков из Чебоксар за «Девушку на луне» по чувашской народной сказке.

Второе место у Александра Жидкова из города Заречного Пензенской области с композицией «Добрыня Никитыч и Змей Горыныч» по русской народной сказке, Ивана Савенкова из Москвы с композицией «Сказка о Золотом Петушке» по мотивам произведений Александра Пушкина, Архипа Скрябина из Якутска со скульптурой «Сказка о рыбаке» по сказкам народов Севера.

Третье место у Вадима Бандареца из Минска с композицией «Муха-Цокотуха» по сказке Корнея Чуковского и Николая Торхова из Рязани с композицией «Снежная королева» по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена.

Скульпторы Баграт Степанян и Павел Мыльников представили работу вне конкурса. На ней Екатерина II подписывает указ о создании города Подольска и Подольского уезда. Скульптуру посвятили 240-летию округа.

Оценивало работы профессиональное жюри во главе с академиком Российской академии художеств, заслуженным художником РФ, заслуженным работником культуры Подмосковья Александром Рожниковым.

«Каждая композиция оригинальна. Это лед, но при этом монументальные творения высотой 3,5 метра каждое. Искренне поздравляю скульпторов с тем, что у них в очередной раз получилось новогоднее чудо. Также подольчан. Это искусство будет радовать всех на новогодних праздниках. Низкий поклон администрации округа и Пестову», - сказал Рожников.