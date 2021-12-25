РИАМО - 25 дек. Пресненский районный суд столицы принял решение о заключении под стражу совладельца компании «Перловы и Ко» Леонида Венжика и следователя 11-го отдела ГСУ МВД РФ по Москве Магомеда Тагирова по делу о взятке. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Фигурантов арестовали на 2 месяца. Оба мужчины проходят по делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере. Других подробностей о данном деле нет.

Тагиров известен по делу экс-главы ОАО «Тушинский машиностроительный завод», которого признали виновным в причинении материального ущерба предприятию в размере 870 млн рублей.

Компанию «Перловы и Ко» основали в конце XIX века. По заказу владельца компании Сергея Перлова на Мясницкой улице в столице построили магазин «Чайный дом», который стал объектом культурного наследия. В настоящее время Леонид Венжик является совладельцем данной фирмы.