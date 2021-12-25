РИАМО - 25 дек. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причастности к поджогу гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске, сообщает Nation News.

Информация о пожаре поступила днем в субботу. На видео с места происшествия, которое появилось в Сети, можно заметить, что в магазине начала взрываться пиротехника. Установлено, что пожар в гипермаркете устроил неизвестный гражданин.

Это уже второй случай возгорания в томских гипермаркетах «Лента» за неделю. 21 декабря огонь вспыхнул в «Ленте» на улице Елизаровых, в результате в здании рухнула крыша. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Тогда также сообщалось, что покупатель пытался поджечь пиротехнику.