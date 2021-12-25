РИАМО - 25 дек. Начальнику ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Московской области» и представителю коммерческой фирмы, которые обвиняются в коррупционном преступлении, избраны меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Следователи считают, что начальник испытательной лаборатории получил от представителя компании взятку в размере 450 тыс. рублей. За это он обещал предоставить положительное заключение в отношении проверки.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в получении и даче взятки. Избранные меры пресечения не уточняются.

Специалисты продолжают проводить комплекс следственных действий, который направлен на закрепление полученных по делу доказательств. Уже проведены допросы и обыски по местам жительства и работы фигурантов.