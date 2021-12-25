РИАМО - 25 дек. Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что распространение на территории страны омикрон-штамма Covid-19 связано с невозможностью проконтролировать его попадание в РФ из других государств. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнул, что инфекции, которые передаются аэрозольным путем, нельзя полностью заблокировать, особенно если они распространились широко.

«На сегодняшний момент блокируют и отправляют на карантин тех людей, которые прибывают из Южной Африки и близлежащих стран. Но штамм «омикрон» распространен уже в нескольких десятках стран, поэтому вероятность того, что были завозные случаи именно из этих стран, абсолютно нельзя исключить», — сказал инфекционист.

По его словам, в данных обстоятельствах новая мутация вируса может попасть на территорию страны, а потом уже формировать свои цепочки распространения.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране были выявлены незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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