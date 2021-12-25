РИАМО - 25 дек. В коммунальной квартире на Кооперативной улице в подмосковном Орехово-Зуеве произошла ссора между хозяйкой комнаты и квартирантом, пьяная женщина напала на мужчину с ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Пострадавший 1992 года рождения был доставлен в медучреждение. У него колото-резаное ранение груди.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали владелицу комнаты 1996 года рождения. Преступление было совершено в ходе конфликта при распитии спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».