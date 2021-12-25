РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Универсальный спортивный центр «Юность» в микрорайоне Климовск не будет работать с 31 декабря по 2 января, сообщает администрация центра.

Бассейн спортцентра будет закрыт 30 декабря с 08:00 до 12:40, там проведут санитарный день. Занятия в группах плавания начнутся с 3 января 2022 года.

УСЦ «Юность» возобновит работу с 3 декабря в обычном режиме.

В спортцентре работают секции спортивного плавания, гандбола, волейболе, футбола, баскетбола, большого тенниса, фитнес-аэробики и так далее.

УСЦ «Юность» находится по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, проезд Юности, д. 1 .