РИАМО - 25 дек. Тело начальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игоря Ртищева нашли на его рабочем месте, сообщает Федеральное агентство новостей.

Умершего начальника обнаружил его заместитель.

Причина смерти Ртищева устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства смерти госслужащего.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям находится по адресу: Москва, проспект Маршала Жукова, д. 1.