РИАМО - 25 дек. В травмпункте на улице Пирогова в Домодедове мужчина напал с ножом и ранил сотрудницу частной охранной организации, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

На вызов незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они задержали и доставили в отдел москвича 1968 года рождения. У мужчины наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения.

В результате данного инцидента пострадавшая была доставлена в медучреждение.

По факту произошедшего полицейские проводят разбирательства, выясняют все условия случившегося инцидента.