РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Молодогвардейцы округа собрали корма, игрушки и ветпрепараты для животных в ходе акции «Счастливый хвост» и передали их в частный приют, сообщает администрация округа.

На протяжении декабря неравнодушные жители Подольска принимали активное участие в благотворительной акции «Счастливый хвост», организованной комитетом по делам молодежи администрации округа.

24 декабря председатель комитета по делам молодежи, руководитель местного отделения МГЕР Иван Литвяков совместно с добровольцами Волонтерского центра доставили собранную гуманитарную помощь в частный приют. Предновогодняя пора стала временем чудес не только для людей, все желающие смогли побыть Дедушкой Морозом и совершить чудо для бездомных животных.

Власти округа поблагодарили за помощь депутата горсовета Дениса Бесогонова, детский сад №21 «Незабудка» и всех неравнодушных, кто принял участие в акции.