РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Начальника Подольского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Землянского наградили благодарственным письмом Мособлдумы, сообщает Подольское ТУ.

Нелегким выдался уходящий год для трудового коллектива Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководстовм Землянского. Несмотря на череду трудностей, к завершению года работники подошли с положительными результатами.

В пятницу начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» и куратор теруправления Александр Кангин в присутствии работников аппарата управления вручил Землянскому благодарственное письмо от Мособлдумы «За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днем спасателя РФ».

Кангин поблагодарил всех за работу и отметил насколько важен и необходим труд пожарных и спасателей. Они выбрали для себя непростую профессию, сопряженную с высоким риском, подытожил Кангин.