РИАМО - 25 дек. Петровский районный суд столицы вынес приговор Жафяру Боровкову, избившему бывшего PR-директора московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова. Мужчину признали виновным, сообщает Федеральное агентство новостей.

Боровков получил 2,5 года условного срока с испытательным сроком в 2 года.

Конфликт случился в мае около ресторана на Новокосинской улице в столице. Фетисов пытался урегулировать конфликт между несколькими мужчинами. А Боровков несколько раз ударил его по голове. Данная драка была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Врачи диагностировали у Фетисова перелом височной кости черепа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».