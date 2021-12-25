РИАМО - 25 дек. Около станции «Давыдково» Большой кольцевой линии московского метро в весенне-летний период планируется установить малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он добавил, что в весенне-летний период на данной территории планируется установить малые архитектурные формы.
По его словам, архитектурный облик станции БКЛ «Давыдково» посвящен труду работников МЧС России.
«Станция «Давыдково» выполнена в цветах МЧС — сочетание белого, оранжевого, серого и синего оттенков», - напомнил вице-мэр.
Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций городской подземки) Юрий Кравцов, основными задачами художественного оформления этой станции метрополитена стали знакомство жителей и гостей столицы с деятельностью МЧС, а также создание уникальной, интересной, комфортной среды пребывания и обеспечение удобной навигации движения пассажиров подземки от метро к скверу МЧС.
«На наземном павильоне установлен витраж «Герои всегда рядом». На нем изображены пожарные, саперы, водолазы, медики и другие сотрудники спасательных служб. Путевые стены украшены скульптурными барельефами с девизом ведомства «Предотвращение. Спасение. Помощь», – сказал Кравцов.
Он отметил, что еще художественные композиции были установлены в зоне эскалаторов станции, а в кассовом зале на панно «Звезда спасения» представлена «Неопалимая Купина», покровительствующая спасателям.
Открытие 10 станций БКЛ столичной подземки – «Терехово», «Кунцевской», «Давыдково», «Аминьевской», «Мичуринского проспекта», «Проспекта Вернадского», «Новаторской», «Воронцовской», «Зюзино» и «Каховской» – самый масштабный единовременный пуск движения составов в истории метро мегаполиса.
Строительство БКЛ в Москве является главным проектом метростроения города. Протяженность линии составит свыше 70 км. На новой ветке будет работать 31 станция, из них 22 уже открыты для москвичей и гостей города.
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