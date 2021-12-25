РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. В субботу в городском округе Мытищи состоялась развлекательная программа «Новогодние чудеса в городе М» с участием Деда Мороза и Снегурочки, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Для детей прошла интерактивная программа с участием Дедушки Мороза, Снегурочки и сказочных героев, была организована раздача сувениров, театрализованная программа с участием ростовых кукол. Также для посетителей парка работала фотозона, где можно было погреться у костра, выпить горячего чая из самовара, угоститься пряником.

«Сегодня в центральном парке проходит новогоднее мероприятие для детей. В этом году нас уже порадовала настоящая зима, на улице холодно, поэтому у нас в фотозоне выставлены самовары. Посетителям раздают также пряники и значки. Мы всех ждем для создания замечательного новогоднего настроения», - сказала волонтер городских парков в Мытищах Кристина Винокурова.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Зима в Подмосковье».