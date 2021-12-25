РИАМО - 25 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин по традиции встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей, передает ТАСС.

Первая неделя 2022 года пройдет у главы государства в частично рабочем режиме. Песков подчеркнул, что Путину необходимо постоянно работать с документами и другой информацией, заслушивать доклады, поэтому он не может отдыхать все каникулы.

Ранее в ходе большой декабрьской пресс-конференции Путин рассказал, что у него практически нет времени на досуг, однако президент считает своим долгом поддерживать хорошую физическую форму.

Также Путину задали вопрос, почему он не приглашает премьер-министра Михаила Мишустина в совместный отпуск. Президент ответил фразой из анекдота: «А кто в лавке-то останется?».