РИАМО - 25 дек. С 1 января следующего года в РФ вырастет число семей, которые смогут получать выплату на детей до трех лет каждый месяц, увеличится размер маткапитала, сообщает Газета.ru.

Также в новом году россияне смогут получать информацию о мерах социальной поддержки, когда будут лично посещать органы власти и местного самоуправления, МФЦ. Кроме того, пожилые жители страны смогут получать пенсии по инвалидности, которые будут назначать в беззаявительном порядке.

«Также мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг», - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

ЦБ РФ со следующего года получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями. Совет директоров Банка России назначит виды займов и кредитов, которых коснутся новые меры.

Еще с 1 января на территории РФ начнет действовать запрет на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов, у которых нет лицензии. А зарубежные крупные IT-компании должны будут открыть представительство или филиал фирмы на территории страны.