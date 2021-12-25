РИАМО - 25 дек. Столкновение легкового автомобиля с товарным поездом в Орехово-Зуевском округе произошло из-за того, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом, несмотря на запрещающий сигнал. Об этом сообщается на сайте МЖД.

Инцидент произошел в субботу в 08:54 на перегоне Гжель – Куровская. Машинист увидел автомобиль и применил экстренное торможение, но расстояние между поездом и машиной было небольшим, поэтому избежать аварии не удалось.

В 09:04 состав продолжил свое движение. На график других поездов инцидент не повлиял.

Автолюбителей призвали четко соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.