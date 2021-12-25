РИАМО - 25 дек. В Московской области и столице с 21 часа 25 декабря до 21 часа 26 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Орловской и Липецкой областей.

В субботу в столичном регионе облачная погода, местами идет снег, гололедица. Западный ветер дует со скоростью 6-11 м/c, местами порывы достигают 15 м/c. Температура может опуститься до минус 7 градусов.

В течение дня 26 декабря ожидаются гололедица и метель. Ночная температура будет в пределах минус 11 – минус 13 градусов, днем столбики термометров могут подняться до минус 5 – минус 7 градусов, ветер стихнет.