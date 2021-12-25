РИАМО - 25 дек. Словосочетанием «барическая пила» называют резкие и частые изменения атмосферного давления, которые могут привести к головной боли и слабости, сообщается на сайте «Метеовести».

Изменения атмосферного давления в течение времени фиксирует барограф. При резких и частых колебаниях давления выстраиваемый прибором график походит на зубцы. Поэтому при описании такой метеоситуации используется слово «пила».

Давление атмосферного воздуха - один из параметров, влияющих на давление в человеческом организме. Сильные колебания внешнего давления заставляют тело приспосабливаться, но для многих людей, в особенности метеочувствительных, это вызывает дискомфорт.

При «барической пиле» люди могут почувствовать головную или суставную боль, слабость. Пациенты с нарушениями кровяного давления могут столкнуться с опасной для жизни ситуацией. Поэтому при таких метеоусловиях необходимо соблюдать рекомендации лечащего врача.