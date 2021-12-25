РИАМО - 25 дек. Президент РФ Вадимир Путин во время телефонного разговора со своим сербским коллегой Александром Вучичем обсудили перспективы поставки российского природного газа в юго-восточную страну, а также реализацию совместных проектов в сфере энергетике, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер заверил, что согласно договору нынешней зимой Сербия не останется без голубого топлива.

Лидеры двух стран также отметили, что налажена системная работа по тематике поставок сырья. Это позволит обеспечить энергоснабжение Сербии.

По словам Вучича, его страна ежедневно экономит порядка 8,6 млн евро благодаря контрактам с Россией.

Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что компания «Газпром» увеличила поставки газа в Европу.

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