РИАМО - 25 дек. На востоке Москвы будет создана новая трамвайная линия, ее протянут от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сегодня самый популярный вид общественного транспорта у москвичей – это метро. Однако, развивая транспортную инфраструктуру столицы, мы уделяем внимание не только подземке, но и другим видам транспорта. Так, на востоке столицы планируется создание нового трамвайного маршрута», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность новой трамвайной линии составит 4 км.

«Линия протянется от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов. В настоящий момент в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы ведется разработка проектно-сметной документации для строительства линии», – уточнил Бочкарев.

По его словам, реализация проекта улучшит транспортное обслуживание жителей районов Перово и Ивановское.

Ранее глава Стройкомплекса сообщил, что строительство новой трамвайной линии и депо также запланировано и в столичном районе Чертаново Центральное.

«Протяженность линии составит порядка 3 км, на ней обустроят 15 современных остановочных пунктов», – добавил вице-мэр.