РИАМО - 25 дек. На востоке Москвы будет создана новая трамвайная линия, ее протянут от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«Сегодня самый популярный вид общественного транспорта у москвичей – это метро. Однако, развивая транспортную инфраструктуру столицы, мы уделяем внимание не только подземке, но и другим видам транспорта. Так, на востоке столицы планируется создание нового трамвайного маршрута», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Протяженность новой трамвайной линии составит 4 км.
«Линия протянется от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов. В настоящий момент в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы ведется разработка проектно-сметной документации для строительства линии», – уточнил Бочкарев.
По его словам, реализация проекта улучшит транспортное обслуживание жителей районов Перово и Ивановское.
Ранее глава Стройкомплекса сообщил, что строительство новой трамвайной линии и депо также запланировано и в столичном районе Чертаново Центральное.
«Протяженность линии составит порядка 3 км, на ней обустроят 15 современных остановочных пунктов», – добавил вице-мэр.
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