РИАМО - 25 дек. Жители Подмосковья могут приобрести новогодние елки по доступным ценам на праздничных базарах, которых в регионе насчитывается порядка 260. Елочные базары работают в 49 муниципалитетах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

К празднику на базарах можно купить как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья, а также лапник и букеты из веток. Елочные базары оформлены в стиле губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Сложно представить Новый год без праздничного хвойного дерева. В этом году на подмосковном елочном базаре представлен широкий ассортимент, и приобрести елочку по вкусу может каждый житель Подмосковья. Цены на живые новогодние деревья в регионе практически не изменились по отношению к прошлому году», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Все хвойные деревья, поступающие на базары, выращены в специальных питомниках и имеют сертификат соответствия, подтверждающий разрешение на продажу.

Ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Подмосковья старше 65 лет, которые в связи с пандемией коронавируса не могут выйти из дома, елки бесплатно доставят волонтеры. На официальных порталах муниципалитетов размещены телефоны, по которым можно заказать новогоднее дерево.

Адреса всех елочных базаров в Подмосковье можно посмотреть на «Яндекс. Картах» по ссылке.