РИАМО - 25 дек. В Москве насчитывается около 250 видов птиц, из которых порядка 90 остаются на зимовку. Это дятлы, синицы, воробьи, сороки, сойки и другие пернатые, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Например, в Москве зимуют 6 разновидностей синиц: обыкновенная лазоревка, московка, пухляк, а также большая, хохлатая и длиннохвостая синицы. В холодное время года они часто сбиваются в стаи, к которым порой примыкают поползни, пищухи, большие пестрые дятлы.

Дрозды-рябинники и единичные черные дрозды тоже предпочитают оставаться на зиму в Москве. Из водоплавающих птиц в столице зимуют кряквы. В холодный период они живут на незамерзающих водоемах.

Москвичам пояснили, что подкармливать птиц нужно осторожно, в большинстве случаев они могут вовсе обойтись без помощи человека. Еда, которую пернатые могут добыть в природе самостоятельно, более сбалансирована и питательна, чем угощения от людей. Необоснованная подкормка может поставить птиц в зависимость от человека и побудить их отказаться от естественного корма.