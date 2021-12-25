РИАМО - 25 дек. Столичные коммунальные службы мобилизовали для ликвидации последствий сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Начиная с 23 часов вчерашних суток до утра выпало до 8 см снега, и мы ожидаем еще 2-3 см до конца сегодняшнего дня. Для этого по заданной схеме были мобилизованы все городские ресурсы: снегоуборочная, снеговывозящая техника. Также были применены все технологии, связанные с уборкой снега, - это перекидка свежевыпавшего снега, расчистка дворов», — сказал Бирюков.

Он добавил, что коммунальщики уделили особое внимание обработке опасных мест на дорогах, например, подъемов. Также в городе дежурят тягачи.

«В дневное время также будет вестись работа по расчистке снега. Сегодня выпало достаточно много снега для декабря. Нужно подчеркнуть, что за декабрь на городской территории выпало более 60 см снега, это примерно 1,5 нормы», — заключил Бирюков. ​

Для уборки снега в Москве задействовали 70 тыс. человек и почти 11 тыс. единиц различной техники. Для работающих на улице организованы пункты питания и обогрева.

На период ликвидации последствий снегопада префекты административных округов, главы управ районов и руководители организаций комплекса городского хозяйства Москвы будут круглосуточно находиться на рабочих местах.