РИАМО - 25 дек. Врач-хирург выпал из окна на седьмом этаже больницы имени А.В. Вишневского в столице, сейчас пострадавший находится в реанимации, сообщает ТАСС.

Несчастный случай произошел вечером 24 декабря. После падения мужчина выжил, его госпитализировали.

В ходе осмотра комнаты, из окна которой выпал медик, следов борьбы не обнаружено, окно не повреждено.

По предварительным данным, хирург был пьян. По данному инциденту проводится проверка.