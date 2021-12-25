РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В Подмосковном Подольске детские загородные центры МУ ДЮОЦ «Родина», МУ ДЮОЦ «Мечта» и ОЦ «Полюс» прошли проверку и примут детей на зимних каникулах, сообщает администрация округа.

Для проведения качественной зимней оздоровительной кампании 24 декабря члены межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи проверили детские загородные центры на территории округа. Комиссию интересовала их готовность обеспечить детей комфортными и безопасными условиями в период зимних каникул.

По итогам работы комиссия дала заключение, что в оздоровительных центрах МУ ДЮОЦ «Родина», МУ ДЮОЦ «Мечта» и ОЦ «Полюс» соблюдают требования комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологические требования. Лагеря готовы к приему детей.

Старт зимним каникулам 30 декабря даст ОЦ «Полюс», затем 2 января ДЮОЦ «Мечта» и «Родина» примут зимнюю смену, первую в новом году.