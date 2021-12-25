РИАМО - 25 дек. Атмосферный фронт, который засыпал Москву и Подмосковье снегом, смещается на восток, осадки в регионе становятся слабее, сообщается на сайте «Метеоновости».

С 21:00 24 декабря до 12:00 25 декабря прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 7 см. Больше всего снега выпало на северо-востоке столицы - 9 см, меньше всего на западе - 5 см.

После полудня снежный фронт начал смещаться на восток, на территорию Рязанской и Владимирской областей. Атмосферное давление в регионе растет, а снег пошел на убыль. Сквозь облака может просвечивать солнце. За оставшиеся часы светового дня выпадет менее 1 см снега.

Из-за снегопада дорожные службы в Московском регионе работают в усиленном режиме. Водителей призвали пересесть на общественный транспорт. Если выехать на личном авто все же необходимо, то следует быть особенно внимательными за рулем.