РИАМО - 25 дек. Владельцам грузовых автомобилей следует планировать свои поездки по территории столицы с учетом погодных условий, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В мегаполисе всю ночь шел сильный снегопад, местами он еще продолжается. На дорогах много снега и плохая видимость. Так, из-за погодных условий на 68-м км МКАД застряла фура. Она перекрыла 2 полосы движения.

На столичных дорогах работают 23 экипажа дорожного патруля ЦОДД. Специалисты оказывают помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Кроме того, сотрудники патруля могут взять на буксир тех, кто застрял на сложных участках и подъемах.

Ранее владельцам большегрузов порекомендовали не перегружать авто, чтобы избежать затруднений в движении.