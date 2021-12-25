РИАМО - 25 дек. С 25 по 31 декабря автобусы в Московской области курсируют по расписанию рабочего дня, в последний день года они будут перевозить пассажиров до 3 часов ночи, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

1, 2, 7, 8 и 9 января автобусы в Подмосковье будут работать по графику воскресенья, в остальные выходные дни наземный общественный транспорт будет перевозить пассажиров по расписанию субботы.

Для транспортного обслуживания жителей и гостей Московской области в новогодние каникулы будут задействованы 7,5 тыс. автобусов.

Для оперативного реагирования на различные транспортные ситуации работает штаб подмосковного Минтранса.