РИАМО - 25 дек. Движение транспорта затруднено около станции Подосинки в Орехово-Зуевском округе, где легковой автомобиль Hyundai столкнулся с товарным поездом. Пострадавших в ДТП нет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Кроме того, на 504-м км трассы А-108 около села Новопетровское в Истре полностью перекрыто движение транспорта из-за остановившегося на переезде товарного поезда. Он встал по техническим причинам.

Ранее в субботу произошла дорожная авария на Московском большом кольце в Подмосковье. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП погибли 2 человека.