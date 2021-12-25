РИАМО - 25 дек. В Москве всю ночь шел сильный снегопад и в некоторых районах он все еще продолжается, из-за этого на МКАД и экстакадах города наблюдаются многокилометровые заторы, сообщил главный специалист ЦОДД Артем Пелевин.

По его словам, на дорогах много снега и плохая видимость. Он не исключил, что на улицах и магисталях возможно образование гололедицы.

Сейчас сложная транспортная обстановка на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют, собирая многокилометровые «хвосты».

Он посоветовал владельцам фур не перегружать свои транспортные средства, чтобы не становиться причиной заторов и самим не терять время в снежных пробках. Пелевин также отметил, что если есть возможность, то было бы хорошо заранее планировать поездки с учетом прогноза погоды и пиковых часов.

В субботу 23 экипажа дорожного патруля ЦОДД помогают в городе в двойную силу.

«Патрульные придут на помощь, если вы попали в сложную ситуацию на дороге, а также возьмут на буксир тех, кто не может преодолеть сложные участки и подъемы», - заключил Пелевин.