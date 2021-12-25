РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В подмосковном Подольске лед на реке Пахре увеличился до безопасных 8 см, замер проводился в рамках программы «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

На 24-й день мониторинга водных объектов в рамках областной социально-профилактической программы «Тонкий лед» температура воздуха в регионе достигла устойчивого значения в минус 12-15 градусов. Низкие температуры способствовали формированию окрепшего ледяного наста на реках.

Силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы Московской области ГКУ МО «Мособлпожспас» выяснили, что лед на реке Пахре в черте Подольска наконец-то стал минимально безопасной и в районе промера у поселка Дубровицы его толщина достигла 8 см.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда дежурных смен спасателей поисково-спасательных подразделений пожарно-спасательных частей №№214 и 309 Подольского территориального управления не выявлено.

Раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду продолжается.