РИАМО - 25 дек. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на территории страны были выявлены незавозные случаи заражения новым омикрон-штаммом Covid-19. Об этом сообщает kp.ru.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня (незавозные -ред.) случаи заражения», — отметил министр в ходе посещения нового Донского инфекционного центра.

По словам Мурашко, отечественные ученые при поездке в ЮАР выяснили, что новый штамм распространяется быстрее остальных. Кроме того, он немного уменьшил эффективность российской вакцины «Спутник V», но ревакцинация все равно обеспечит надежную защиту организма от заражения.

Ранее генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что до конца текущего года новый штамм коронавируса станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге. Затем он будет распространяться по другим территориям страны.

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