РИАМО - 25 дек. В субботу днем в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали порядка 80 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 16 рейсов задержали, 3 отменили. В аэропорту Домодедово задержано 25 рейсов, отменен 1. В Шереметьеве 9 рейсов отменены, 21 задержан.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задерживаются 6 рейсов, еще 1 отменили.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.

В субботу в Московском регионе идет интенсивный снегопад. За ночь выпало порядка 7% от нормы осадков в декабре.