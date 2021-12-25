РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Каток с отапливаемой раздевалкой открыли в Детском парке микрорайона Климовск Подольска на Весенней, в субботу уже начал работать пункт проката коньков, сообщает администрация парка.

На выходных в 12:00 для детей будет анимационная программа, танцы и горячий чай. Во время школьных каникул и новогодних праздников со 2 по 8 января развлекательные программы в парке будут проходить ежедневно.

Также развлекательные программы в эти дни пройдут в парке имени Виктора Талалихина, где находится резиденция Деда Мороза, и в парке «Дубрава».