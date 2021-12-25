РИАМО - 25 дек. ДТП с участием автобуса Neoplan и грузовика произошло на 94-м км трассы М-4 «Дон» в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Столкновение произошло в попутном направлении. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. Всего в автобусе в момент аварии были 7 человек.

На месте произошедшего работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

Также в субботу на трассе «Урал» в Подмосковье из-за снегопада произошло 9 ДТП, никто не пострадал.