РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В микрорайоне Климовск Подольска в результате пожара выгорел строительный материал в двух гаражных боксах, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

24 декабря в 14:40 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о пожаре внутри гаражных боксов в микрорайоне Климовск на улице Суворова, 2А. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-77, ПСЧ-7, ПСЧ-309. ПЧ-258.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов шел дым из двух въездных ворот в гаражные боксы, была угроза рядом стоящей технике, соседним боксам. Был объявлен ранг пожара «1-БИС».

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 15:11 пожар удалось локализовать, а в 15:49 ликвидировать загорание. Ущерб и причина устанавливается. В пожаре никто не пострадал.

В результате пожара выгорел строительный материал в двух совмещенных боксах, закопчены стены. Площадь пожара составила 10 кв. м.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 5 единиц техники и 25 человек личного состава.