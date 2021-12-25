РИАМО - 25 дек. Два человека стали жертвами аварии с участием легкового и грузового автомобилей на трассе в Раменском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На 269-м км трассы А-108 «Московское большое кольцо» произошло встречное столкновение легковушки Renault и грузовика. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и женщина-пассажир.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии уточняются.

В связи с сильным снегопадом дорожные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме.