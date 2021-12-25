РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В подмосковном Подольске очищают дороги и общественные пространства после обильного снегопада, сообщает администрация округа.

Подольский комбинат благоустройства с раннего утра в субботу убирает снег в микрорайоне Кузнечики.

Все дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме из-за снегопада. В настоящее время на территории Московской области наблюдаются осадки в виде снега, местами по области - интенсивные, температура воздуха составляет минус 11 градусов.

С утра дорожные службы приступили к обработке противоголедными материалами и уборке дорог, тротуаров и посадочных площадок. В настоящий момент обработано свыше 14 тыс. км областных дорог, что составляет более 50% от общей протяженности сети. При необходимости проведут второй цикл уборки. В работах задействовано более 1,6 тыс. единиц спецтехники, из них порядка 620 - комбинированные дорожные машины.

На период снегопадов в Подмосковье работает штаб, который контролирует дорожные и погодные условия, а также уборку дорожной сети.

Уборка дорог проводится в регламентные сроки. После окончания снегопада в приоритетном порядке убирают вылетные магистрали, дороги с высокой интенсивностью движения и подъезды к социально-значимым объектам. Проезжая часть очищается в течение 4-6 часов, обочины, посадочные площадки и заездные карманы — в течение 6 часов, тротуары и подходы к остановочным пунктам — в течение 4 часов после окончания снегопада.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.