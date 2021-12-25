РИАМО - 25 дек. Утром в субботу на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье из-за плохих погодных условий произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На 37-м км трассы в Раменском округе произошли 2 аварии с участием 4 легковых автомобилей. Никто не пострадал.

Также в Раменском округе на 38-м км М-5 «Урал» зафиксировали 2 ДТП, в которых приняли участие 3 машины. Аварии обошлись без пострадавших.

На территории Коломны на 109-м км трассы произошли 5 ДТП, в каждом из которых участвовали 2 автомобиля. В происшествии никто не пострадал.