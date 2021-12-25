РИАМО - 25 дек. Опубликована закупка на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту корпуса ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А. Гагарина», сообщила РИАМО председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Объект расположен по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, д. 136.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 212, 294 млн руб.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Срок выполнения работ - 2022 год.

Ранее был объявлен конкурс по капремонту учебного корпуса Сергиево-Посадского колледжа.