РИАМО - 25 дек. Снегопад, накрывший Москву, не мешает работе наземного общественного транспорта, а также метро, сообщает столичный Дептранс.

Водители автобусов, электробусов и трамваев прошли дополнительный инструктаж по работе в зимних условиях. Все транспортные средства тщательно проверили перед выходом на линию.

Диспетчеры следят за ситуацией в онлайн-режиме и при необходимости вносят оперативные корректировки в работу маршрутов. Из-за мелких ДТП возможны локальные задержки транспорта.

Снегопад не влияет на движение поездов и работу станций столичного метро. Службы метрополитена работают в режиме постоянной готовности для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. Ситуация на всех линиях контролируется в едином диспетчерском центре.

Москвичей также призвали пересесть с личного транспорта на общественный, чтобы коммунальщики смогли быстрее очистить дороги от снега.