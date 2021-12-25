РИАМО - 25 дек. Опубликована закупка на выполнение работ по капитальному ремонту ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» по адресу: Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 8, сообщила РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Ремонту подлежит учебный корпус №2 учреждения. Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 200,597 млн руб.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Срок выполнения работ - 2022 год.