РИАМО - 25 дек. Загруженность столичных дорог составляет 7 баллов из 10 возможных, пробки в основном отмечаются на кольцевых магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, на МКАД крупные заторы наблюдаются в районе Химок, новой Москвы, Видного, Дзержинского и Реутова. Много машин на ТТК и Садовом кольце.

Пробки образовались на Мясницкой улице, Рождественском бульваре, Садовнической набережной, улице Рогожский вал, Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе, Большой Академической улице, проспекте Андропова и других.

Много машин скопилось возле торговых центров «Мега Белая Дача», «Город», ЦУМ, ГУМ и других.

К 13 часам прогнозируется усложнение дорожной обстановки в Москве до 8 баллов, такой уровень загруженности сохранится как минимум до 17 часов.